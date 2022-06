‘Ciske de rat’-acteur Danny de Munk beschuldigd van verkrachting

De Nederlandse politie onderzoekt een aangifte van verkrachting tegen zanger Danny de Munk. Dat schrijft De Telegraaf. De aangifte is van een vrouw die in 2007 en 2008 nauw samenwerkte met De Munk tijdens de musical ‘Ciske de rat’, waarin De Munk de hoofdrol speelde.

In de aangifte, die op 27 mei werd gedaan, beschrijft de vrouw gedetailleerd hoe zij tegen haar wil seksuele handelingen moest ondergaan, die volgens de Nederlandse wet als verkrachting worden beschouwd. De door de vrouw in de politieaangifte beschreven details zijn bekend bij De Telegraaf, maar worden door de krant niet vermeld “om een objectief onderzoek door de politie niet te schaden”.

De zanger kwam in april al in het nieuws vanwege een gedetailleerde melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag, een beschuldiging die destijds breed werd uitgemeten in de zogenoemde juice channels. Musicalproducent Stage-Entertainment kondigde toen al een eigen onderzoek aan.

“Zanger kent identiteit van vrouw”

De advocaat van Danny de Munk stelt dat zijn cliënt uitdrukkelijk bestrijdt dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. “Cliënt is door politie en justitie niet geïnformeerd over een aangifte die tegen hem zou zijn gedaan over een gepleegd strafbaar feit van vijftien jaar geleden”, aldus Royce de Vries. “Hij bestrijdt uitdrukkelijk dat hij zich ooit schuldig heeft gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, laat staan aan strafbare feiten. Inmiddels is cliënt bekend met de identiteit van de aangeefster. Dit bevestigt voor hem dat de beschuldiging ongefundeerd is. Cliënt kan dit onderbouwen en zal dit ook graag doen bij de daartoe aangewezen partijen. Cliënt is onthutst over deze onterechte beschuldigingen en beraadt zich over het nemen van juridische vervolgstappen.”

Advocaat Richard van der Weide, die de vrouw bijstaat, zegt namens zijn cliënte “dat zij geen enkel ander belang met de aangifte heeft dan uiting te geven aan een ingrijpend strafbaar feit dat haar indertijd is overkomen en waarvan zij nog steeds de gevolgen ondervindt. Cliënte vertrouwt op een goede afloop van het onderzoek.”