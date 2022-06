Houthalen-Helchteren

Een automobilist raakte dinsdagavond laat gewond bij een ongeval op de E314 in Houthalen. De chauffeur reed in de richting van Lummen toen hij de controle over het stuur verloor. De auto ging van de snelweg en kwam tussen de bomen tot stilstand.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse. Ze verleenden de eerste zorgen en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis. De wagen moest getakeld worden. ppn