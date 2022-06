Torenhoge taarten in de finale van ‘Junior bake off’

Wordt het praatgrage Iben, vegan Aure of surfgirl Lola? De laureaat van het tweede seizoen van Junior bake off Vlaanderen is vanavond na zes afleveringen bekend.

Maar het trio wacht eerst nog enkele loodzware opdrachten. Als technische proef moeten ze een chocoladen Fabergé-ei maken, afgewerkt met royal icing. En als spektakelstuk is de slogan van vandaag more is more. De jury verwacht een taart van minstens twee niveaus, twee vullingen en veertig centimeter hoogte. Ondertussen verzamelen familie en vrienden op het kasteeldomein in Elewijt voor het ultieme moment waarop Jeroom de medaille en trofee uitreikt aan de winnaar. We kunnen alvast zeggen dat deze finale geen eindpunt is. Er is een nieuw seizoen besteld van Junior bake off.

Junior bake off, Play4, 20.35 uur