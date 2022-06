James Cooke maakt musicals over De Planckaerts en Erik Van Looy

Ook Dina Tersago, Bart Peeters, Luc Appermont, Karen Damen, Astrid Coppens en Alex Agnew worden met een eigen musical op Play4 terug geflitst naar de strafste momenten uit hun leven. Cooke werkt opnieuw samen met professionele acteurs en dansers uit de musicalwereld, en giet bekende hits in een persoonlijk jasje voor zijn gasten.

“We nemen deze zomer opnieuw acht musicals op in het NT Gent”, aldus Cooke. “Vorig jaar moesten we rekening houden met corona en nodigden we een beperkt publiek uit. Nu gaan we voor volle zalen. Iedereen die zin heeft in een geweldige live-ervaring kan dus komen kijken.”(jvh)