Wendy Jans viert 39ste verjaardag met veertiende Europese titel

In Shengjin (Albanië) pakte de jarige Wendy Jans (39) haar veertiende Europese snookertitel. De Noord-Limburgse haalde het in de finale met 4-1 van de Duitse Stateczny.

De Britse toppers passen voor de EBSA-toernooien, waardoor Wendy Jans als topfavoriete van start ging aan dit EK. De uitbaatster van De Maxx Neerpelt loste de hoge verwachtingen met verve in. Na vijf wedstrijden zonder frameverlies moest ze in de finale pas in extremis bij 3-0 een spelletje prijsgeven. Verder kon de Duitse Diana Stateczny, die drie jaar geleden verrassend de titel pakte, alleen in de slotfase van een meer dan vier (!) uur durende finale weerwerk bieden (4-1).

België vertolkt een hoofdrol op dit EK, waar Ben Mertens dankzij zijn zege bij de U21 al een profticket pakte. Ook bij de heren, die vrijdag pas de finale afwerken, zit Mertens net als Julien Leclercq (Biljart Lounge Sint-Truiden), Sybren Sokolowski (Play 147 Hasselt) en Kevin Hanssens nog in de race.