REACTIES. Toby Alderweireld en Leander Dendoncker blij met de nul: “Dit was geen makkelijke verplaatsing”

De Rode Duivels hebben met het kleinste verschil gewonnen op verplaatsing tegen Polen. Een doelpunt van Michy Batshuayi in de eerste helft trok de Belgen over de streep. Toby Alderweireld toonde zich na afloop kritisch voor de voorhoede van de Belgen, maar was net als Leander Dendoncker wel tevreden met het clean sheet.

Toby Alderweireld: “Voorin moeten we de kansen afwerken”

Alderweireld was na de nipte zege tegen Polen niet geheel tevreden over de wedstrijd van de Rode Duivels. “Onze eerste helft was goed”, stak hij van wal voor de televisiecamera’s na de wedstrijd. “De tweede helft moeten we voorin beter uitspelen. Niet alleen kansen, maar ook druk willen zetten. Achterin nemen we risico’s om goed te voetballen. We moeten gewoon beter doen en een niveau hoger spelen. Dan maken we wel gewoon die 0-2 en 0-3, maar nu hebben we dat nagelaten. We moeten dat afmaken. Maar al bij al was het een goede wedstrijd van ons. Dan kom je uiteindelijk nog goed weg. Maar we hadden de controle en speelden volwassen.”

“Wij spelen wedstrijden altijd op de fotofinish. Daarin moeten we stappen zetten. We infiltreren achterin wanneer het moet en spelen de bal goed rond. Dan moet je die bal voorin vasthouden en de kansen afmaken.” Al had Alderweireld wel respect voor de Poolse ploeg. “In Nederland speelt Polen 2-2 gelijk. Het is geen makkelijke ploeg. Er zaten hier 50 000 mensen. Je hebt het misschien niet gemerkt, maar dit is geen makkelijke verplaatsing. Op het WK zullen we ook moeilijke wedstrijden kennen. We waren aan de bal gelukkig heel sterk, maar we kunnen nog beter. Dit was een wedstrijd die we moesten winnen om in de running te blijven voor die eerste plaats en dat hebben we gedaan. In september hebben we nu nieuwe kansen op groepswinst.”

© BELGA

Leander Dendoncker: “Als ik titularis kan zijn, maakt het niet uit waar ik sta”

Dendoncker leverde achterin opnieuw een defensieve masterclass af bij de Rode Duivels. Of de Wolves-speler nu zijn plekje definitief beet heeft centraal achterin? “Dat is aan de trainer om te beslissen”, stelde de voormalige Anderlecht-speler. “Het is cliché, maar het is wel zo. Ik probeer gewoon zo hard mogelijk mijn best te doen.”

Dat Dendoncker centraal achterin staat en niet op het middenveld, maakt hem niet zo veel uit. “Ik voel mij hier op mijn gemak en ik krijg veel hulp van de spelers naast mij. Achterin spelen is verschillend van het middenveld. Centraal achterin moet je continu gefocust zijn en moet je veel praten. Ook de nul houden is dan belangrijk, en dat is ons ook gelukt nu. De trainer weet al langer dat ik achterin kan spelen, want het is niet de eerste keer. Voor dit vierluik was het wel al even geleden, maar ik had het nog al gedaan. Als je titularis kan zijn bij je nationale ploeg, dan maakt het niet uit waar je speelt”, aldus de 27-jarige Belg.

© REUTERS

Roberto Martinez: “We hebben duidelijk geleerd van de wedstrijd tegen Wales

“Dit was een belangrijke overwinning”, begon bondscoach Roberto Martinez zijn analyse na de wedstrijd. “We wisten dat we de wedstrijd moesten controleren. We wilden het momentum niet aan Polen geven in eigen huis. We wilden de wedstrijd doodmaken met een tweede doelpunt. We maakten goede acties, ook toen de invallers op het veld kwamen. We leken niet op een team met nieuwe spelers op, we waren goed op elkaar ingespeeld. Maar als je nalaat om die tweede goal te maken, zal het op een bepaald moment in de wedstrijd altijd gebeuren dat de thuisploeg toch komt opzetten. Dat is normaal. We creëerden zeven corners en veel goede acties. Het is normaal dat ze toch nog kwamen opzetten, maar we hebben duidelijk geleerd van de laatste vijftien minuten tegen Wales. Dit keer controleerden we onze eigen zestien beter. We wilden informatie uit deze wedstrijden halen met het oog op het WK. Dat deden we. De resultaten vielen wel wat tegen, maar perfectie bestaat niet in het leven. We hadden een goede reactie na de wedstrijd tegen Wales.”

Tot slot kreeg Martinez ook nog enkele vragen over zijn toekomst bij de Rode Duivels. Of het niet vreemd is om nat het WK af te ronden? “Nee”, antwoordde de bondscoach daarop zonder echt te zeggen dat hij met zekerheid de Rode Duivels zal verlaten na het WK in Qatar. “Als bondscoach werk je van toernooi naar toernooi. Mijn enige bezorgdheid is nu het WK. We willen zo goed als mogelijk zijn op het WK, ook voor de fans. Ik maak me geen zorgen om af te zwaaien als bondscoach van België na een groot toernooi.”

Charles De Ketelaere: “Als ik er volgend jaar nog ben zal ik alles geven voor de club”

Al bij al blikte Charles De Ketelaere tevreden terug op de voorbije interlandperiode. “Ik heb op training alles gegeven en met de minuten die ik heb gekregen ben ik tevreden met wat ik heb gebracht. Ik had natuurlijk meer gewild, maar met de trap dat ik heb gekregen op mijn kuit tegen Polen kon ik tegen Wales ook niet spelen. Vandaag had ik misschien wel gehoopt op wat meer minuten maar iedereen denkt zo natuurlijk.”

De Ketelaere blikte ook tevreden terug op zijn voorbije seizoen.“Ik speel nu drie seizoenen bij Club en ik denk dat ik weer een stap heb gezet in vergelijking met vorig jaar, het kan altijd beter maar dat is voetbal hé, niets is perfect.”

In Italië wordt hij al genoemd als de nieuwe spelverdeler van AC Milan, maar zelf kon hij niets kwijt over zijn toekomst. “Als ik er volgend jaar nog ben zal ik alles geven voor de club.” Indien De Ketelaere blijft, zal hij samenwerken met oude bekende Carl Hoefkens. “Hij heeft mij in het verleden veel geholpen, wij hebben wel een speciale band. Wij werken al samen van bij de beloften en toen ik in de eerste ploeg kwam, kwam hij ook mee over. Ik hoop dat hij het goed gaat doen. Zijn taak is niet alleen om naar de jonge gasten te kijken, hij moet ook kampioen spelen. Maar hij heeft sowieso een goed oog voor jonge talenten en hij helpt hen ook goed, zoals hij bij mij heeft gedaan. Dat kan alleen maar goed zijn voor de evolutie van de Club.