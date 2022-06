Waanzin: Duitsland verkoopt Italië pandoering, maar Hongarije leidt groep des doods na stunt in Engeland

Het kan verkeren in de Nations League. Groep 3 in Liga A van de landencompetitie werd aanzien als de ‘Groep des doods’, maar wordt na vier speeldagen geleid door Hongarije.

De Hongaren hadden al mooi dingen laten zien in de Nations League met een thuisoverwinning tegen Engeland (1-0) en een gelijkspel tegen Duitsland (1-1). Tussendoor werd nipt verloren van Europees kampioen Italië (2-1). Maar werkelijk niemand had verwacht dat Hongarije op de vierde speeldag zou gaan stunten in het Molineux Stadium in Wolverhampton.

De bezoekers kwamen na een kwartier op voorsprong via Roland Sallai, tot ongeloof van de Engelse toeschouwers. Engeland kreeg weinig voor elkaar, ondanks het overgrote merendeel van het balbezit, en twintig minuten voor tijd scoorde Sallai zijn tweede. Zsolt Nagy en Daniel Gazdag legden later de 0-4 eindstand vast nadat John Stones nog rood kreeg.

Hongarije telt zo 7 punten na vier speeldagen en gaat zowaar aan de leiding in de groep, met een puntje meer dan Duitsland, twee meer dan Italië en vijf meer dan Engeland. De Europese kampioen beleefde een zwarte avond door met 5-2 te verliezen Mönchengladbach.

Die Mannschaft had nog niet kunnen overtuigen in deze Nations League en kwam met de beste elf aan de aftrap. Bij Italië werd er vooral gekozen voor de jeugd en dat voelden de Azzurri. Bij de rust stond het al 2-0 na goals van Joshua Kimmich en Ilkay Gündogan. Thomas Müller deed er vlak na rust nog eentje bij, waarna Timo Werner twee keer scoorde op twee minuten tijd. In het slot konden de piepjonge Wilfried Gnonto en Alessandro Bastoni nog milderen voor de bezoekers.

