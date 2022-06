In Cherson wappert de overwinningsvlag van de voormalige Sovjet-Unie, het symbool van de overwinning op nazi-Duitsland. — © AFP

In zijn dagelijkse toespraak heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski zijn landgenoten opgeroepen om contact te houden met de door Rusland bezette gebieden. Een poging om de sluipende ‘russificatie’ van de gevallen regio’s in het oosten en het zuiden tegen te gaan. Wat nu in Cherson gebeurt, moet tot voorbeeld dienen.