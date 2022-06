Lotte Vanwezemael praat over seks met Sam Gooris en Canvas duikt de ‘put’ in: bomvolle zomer bij VRT

Radio 2 Zomerhit

Geen zomer zonder Zomerhit. Maar dit jaar meer dan anders. Radio 2 en Eén slaan de handen in elkaar van 11 juli tot 20 augustus. Op zowel radio, tv als online.

Radio 2 is elke dag van de partij. Met muziek, zomerse verhalen en een kijkje achter de schermen van de tv-uitzendingen. Eén maakt zes tv-shows met de twintig genomineerden. Op het einde van de zesde show is de winnaar bekend. Daarnaast komen winnaars van vroeger hun zomerhit zingen en worden er ook muzikale acts uit het buitenland verwacht. Siska Schoeters en Niels Destadsbader vormen het presentatieduo.

Zomerhit komt naar De Panne van 11 tot 23 juli, naar Bredene van 25 juli tot 6 augustus, en naar Blankenberge van 8 tot 20 augustus. Elke dag is er van 10 uur tot 20 uur van alles te beleven aan de Radio 2-studio. De tv-shows worden opgenomen in De Panne (12&13/7), Bredene (27&28/7) en Blankenberge (11&20/8). De uitzendingen zijn op zaterdag om 20.45 uur op Eén, vanaf 16 juli.

Vlaanderen feest

Een jaarlijkse traditie: een live show onder de titel Vlaanderen feest vanop de Grote Markt in Antwerpen op 11 juli. Vanaf 19 uur ontvangt Peter Van de Veire onder anderen Clouseau, Pommelien Thijs, Willy Sommers, Regi & Emma Heesters, K3, Metejoor & Snelle, en Camille. Dezelfde avond op Eén om 20.25 uur.

De stoel

Ook De stoel mag niet ontbreken. Het bekende recept is voor een zoveelste zomer van de partij. Al op 24 juni is de eerste opgave te zien, de uitzendingen starten op 27 juni. Elke dag is er een eerste luistertip te horen op Radio 2, tussen 10 uur en 12 uur.

© © VRT

Switch

Nog een klassieker, maar met een nieuw gezicht. Vanaf 27 juni om 20.45 uur is Switch van de partij. Fien Germijns presenteert het zevende seizoen van de quiz zonder punten.

© © VRT

Festivalkoorts

Canvas neemt Rock Werchter in het vizier. Vanaf 27 juni een vooruitblik in Festivalkoorts: Rock Werchter 2022. Vier artiesten laten hun licht schijnen op de affiche: singer-songwriter Meskerem Mees, rapper Yong Yello, Ilayda Cicek, die met haar band de Slope mag openen, en Thibault Christiaensen van Equal Idiots. Op 3 juli zendt Canvas acht uur lang live uit vanop de festivalweide.

De koolputters

Vanaf 24 juli duikt Canvas de ‘put’ in met de docureeks De koolputters, over de geschiedenis van de Limburgse mijnwerkers. Augustus is filmmaand, met elke avond een klassieker van grote namen als Francis Ford Coppola, David Lynch en Rainer Werner Fassbinder.

© Chris Nelis

Ketnet zomertour

Bij Ketnet is er de Ketnet zomertour: het gratis zomerfestival met optredens van #LikeMe, Nachtwacht en De KetnetBand. Maar ook de nieuwe belevingsexpo #LikeMe @Sea in Blankenberge en de Schijtluizen-schattenjacht in Durbuy. Het tweede seizoen van de tv-serie 3Hz staat vanaf 1 juli in primeur op Ketnet.be, VRT NU en in de Ketnet-app.

WK 3X3 basketbal

VRT NU brengt een aanbod exclusief via de app of de website. Linde Merckpoel kampeert tijdens het WK 3X3 basketbal op de Antwerpse Groenplaats en brengt verslag uit. Tijdens de Tour de France Femmes gaat ze mee met Vive le vélo.

Lotte gaat diep

In de derde reeks van Lotte gaat diep praat seksuologe Lotte Vanwezemael over seks en relaties met Sam Gooris en Kelly Pfaff, Thibau Nys en Margriet Hermans.