Rode Duivels winnen in Warschau en kunnen nu snel naar zonnig strand

De Rode Duivels deden in Warschau wat nodig was: winnen. De rust blijft zo bewaard, Eden Hazard en co kunnen nu met vakantie. Pas in september verzamelen ze opnieuw, om de rechte lijn richting Qatar in te zetten.

Als je op Google de volgende zoektermen intikt ‘vakantie – zon – zee – strand’, dan krijg je bovenaan de resultaten volgende website: ‘Top tien van mooiste stranden ter wereld’. Op één: Thailand, twee: Aruba, drie: Mexico. Benieuwd welk idyllisch plekje de Rode Duivels er zullen uitkiezen. Als u dit leest, is de kans groot dat Eden Hazard al ergens onder een palmboom ligt, daarom zoefden de Duivels dinsdag meteen na de wedstrijd al door de Poolse nacht terug richting Brussel. Een goedgemutste Michy Batshuayi verkeerde schijnbaar al een weekje in een soort vakantiestemming, zelfs ín het vliegtuig richting Cardiff en Warschau hield hij de hippe zonnebril op de neus.

Decibels

Maar eerst moesten de Rode Duivels nog een klusje klaren in de Poolse hoofdstad. Na de blamerende 6-1 nederlaag van vorige week in Brussel zouden de Polen er alles aan doen om revanche te nemen. De energieke stadionspeaker van het Nationaal Stadion (Wat-Een-Voetbaltempel!) hitste de 58.000 thuisfans volleerd op. De man haalde er zelfs een decibelmeter bij. Het Poolse gejoel zorgde voor 113 decibels, vergelijkbaar met het geluid van een kettingzaag of een startend vliegtuig op 70 meter afstand.

De uitzinnige thuisfans bleken er helemaal klaar voor, de thuisploeg helemaal niet. We hadden gedacht dat de Polen flink op hun tenen getrapt waren en de Rode Duivels in de kuiten zouden bijten, maar die mochten lustig voetballen zoals ze dat op training gewoon zijn. Nergens werden ze onder druk gezet, ruimte zat voor de Belgen, die de bal ongrijpbaar maakten.

Polen zakte helemaal terug, met vijf man achterin en daarvoor nog een buffer van drie middenvelders. Maar zelfs dan liet de thuisdefensie zich slag om slinger pakken in de rug. Vooral op rechts zette Castagne zich meermaals uitstekend door. Alderweireld en Tielemans strooiden met slimme crosspasses.

Sterke Tielemans

Die laatste gaf vorige week ootmoedig toe dat het voorbije jaar niet zijn beste is geweest als Rode Duivel. Maar het moet gezegd, in Cardiff en Warschau stond Tielemans er dus wél. Op het kwartier krulde hij knap tot bij Batshuayi, die de bal netjes in het hoekje kopte: 0-1. De eerste, echte kans voor de bezoekers, maar een verrassing was de voorsprong nu ook weer niet. Plots overstemden 400 Belgische fans de bijna 60.000 thuissupporters.

In de eerste helft hadden de Rode Duivels maar liefst 72% balbezit, u leest het goed. Maar dat leidde nu ook weer niet tot een resem kansen. Eden Hazard scoorde vanuit buitenspel, Witsel knalde over en Mertens’ pegel werd afgeblokt. Opvallend genoeg hadden de zwakke Polen aan 28% balbezit genoeg om twee reuzegrote mogelijkheden te creëren. Szymanski trapte echter over en Zalewski op slag van rust naast.

Vele wissels

De Polen kwamen ook geprikkeld uit de kleedkamer, maar na enkele minuten namen de Rode Duivels het heft alweer in handen. Maar opnieuw bleven de kansen uit. Bovendien oogde het spel plots ook slordiger, Batshuayi had bijvoorbeeld alle moeite van de wereld in de combinatie. Het blijft toch een minpunt voor de spits die zelfs met een donkere zonnebril op de neus zou scoren.

Roberto Martinez en zijn Poolse collega sloegen ook aan het wisselen, wat het voetbal niet ten goede kwam. De ingevallen Openda verkwanselde nog een open kans en een sterk ingevallen Trossard kegelde op de vuisten van Szczesny, de krappe 0-1 stond plots te bibberen op het bord. Zo moesten we wel vaker terugdenken aan vorige zaterdag, toen Wales plots nog langszij kroop. De Belgen maakten het zichzelf onnodig moeilijk in Warschau. Lewandowski krulde een vrije trap op het dak van Mignolets doel en Swiderski kopte in de laatste minuut zelfs op de paal.

Sakkeren onder palmboom?

Met de zes op zes tegen Polen mogen de Rode Duivels meer dan tevreden zijn, met de zeven op twaalf uit deze vier Nations League-wedstrijden niet. Roberto Martinez zal beweren dat hij veel bijgeleerd heeft uit dit vierluik. Geloven we graag, zal ook van pas komen op het WK in Qatar, maar de Final Four in de Nations League, die is meer dan waarschijnlijk toch voor Oranje, niet voor België. Of er daarom een Rode Duivel onder zijn palmboom zal zitten sakkeren, durven we echter te betwijfelen...

POLEN: Szczesny, Wieteska, Glik, Kiwior, Cash, Zurkowski, Linetty, Zalewski, Zielinski, Szymanski, Lewandowski.

BELGIË: Mignolet, Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen, Castagne, Tielemans, Witsel, T. Hazard, Mertens, E. Hazard, Batshuayi.

VERVANGINGEN: 46’ Witsel door Vanaken, 58’ Zalewski door Frankowski, 58’ Zielinski door Swiderski, 62’ T. Hazard door Foket, 66’ Batshuayi door Openda, 66’ E. Hazard door Trossard, 69’ Szymanski door Klich, 80’ Mertens door De Ketelaere, 84’ Linetty door Grosicki, 84’ Wieteska door Goralski.

DOELPUNTEN: 16’ Batshuayi 0-1.

GELE KAARTEN: Zurkowski (fout).

TOESCHOUWERS: 50.000.

SCHEIDSRECHTER: Irfan Peljto (Bosnië).