WHO werkt aan nieuwe naam voor apenpokken

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werkt momenteel aan een nieuwe naam voor het apenpokkenvirus. Het is een zoektocht gestart naar een naam die niet-discriminerend en niet-stigmatiserend is.

Het hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),Tedros Adhanom Ghebreyesus, kondigde dinsdag aan dat de organisatie “samenwerkt met partners en deskundigen uit de hele wereld om de naam van het apenpokkenvirus en de ziekte die het veroorzaakt, te veranderen.” De aankondiging komt er nadat dertig wetenschappers de naam van het virus in een open brief “stigmatiserend en discriminerend” hadden genoemd. Volgens hen was er “een dringende noodzaak” om de naam te veranderen.

De huidige naam komt volgens hen niet in overeenstemming met de richtlijnen van de WHO waarin wordt aanbevolen geografische regio’s en dierennamen te vermijden, aldus een woordvoerder. “In de context van de huidige wereldwijde uitbraak is de voortdurende verwijzing naar en naamgeving van dit virus als Afrikaans niet alleen onjuist, maar ook discriminerend en stigmatiserend,” aldus de groep wetenschappers in een brief online.

LEES OOK. Huidige uitbraak apenpokken heeft oorsprong in... 2017: “Er is duidelijk al een tijdje van alles onder de radar aan het gebeuren”

De wetenschappers wijzen er ook op dat het belangrijk is te onthouden dat de werkelijke dierlijke bron van het apenpokkenvirus nog onbekend is. Het virus werd in het verleden namelijk al bij verschillende zoogdieren aangetroffen. De WHO heeft daarom experten geconsulteerd om een meer geschikte naam te vinden.

Ook andere organisaties kaartten al het stigmatiserende probleem aan. De Foreign Press Association of Africa vroeg westerse media al om niet langer foto’s van zwarte mensen te gebruiken om de huidige gevallen van het virus aan te duiden. “Net als elke andere ziekte kan deze ziekte in elke regio van de wereld voorkomen en iedereen treffen, ongeacht ras of etniciteit,” schreef de groep. “Daarom zijn wij van mening dat geen enkel ras of huidskleur het gezicht van deze ziekte zou mogen zijn.”

Het verhaal doet denken aan de beginfase van de coronapandemie. Toen werd er ook geregeld verwezen naar het Wuhan-virus en bleef bijvoorbeeld de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump systematisch “Chinavirus” zeggen.

(sgg)