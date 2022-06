Voormalig bokskampioen slaat als buitenwipper man buiten westen

Voormalig bokskampioen Julius Francis (57) is in opspraak gekomen nadat hij een man buiten westen sloeg. Hij werkt als uitsmijter bij BOXPARK in Londen, waar enkele jongemannen het aan de stok kregen met het beveiligingspersoneel. Het zwaargewicht, dat ooit nog vocht tegen Mike Tyson deelde één rake klap uit aan een heethoofd, die meteen knock-out gaat.