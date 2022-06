Qatar is uitverkocht: Costa Rica pakt laatste WK-ticket ten koste van Nieuw-Zeeland

De loting voor het WK in Qatar is ondertussen al twee maanden geleden, maar we kennen nu pas de 32 ploegen die zullen deelnemen. In Doha werd het allerlaatste barrageduel gespeeld tussen Costa Rica en Nieuw-Zeeland, het nummer 31 en 101 van de wereld. Gisteren kwalificeerde Australië zich tegen Peru met dank aan zijn dansende doelman Andrew Redmayne.

Costa Rica kwam tegen Nieuw-Zeeland al na drie minuten op voorsprong dankzij Joel Campbell, de krappe voorsprong was uiteindelijk genoeg om het laatste WK-ticket binnen te halen. Nieuw-Zeeland-verdediger Kosta Barbarouses hielp daarbij ook een handje met een rode kaart in de zeventigste minuut. Hij was slechts tien minuten eerder ingevallen.

Qatar wordt voor Costa Rica het zesde wereldkampioenschap uit zijn geschiedenis, met als beste resultaat de kwartfinales in Brazilië in 2014. In Qatar komt het wel terecht in een loodzware groep met Duitsland, Spanje en Japan.

Voor ex-Buffalo Bryan Ruiz is het de laatste dans, hij kondigde al aan dat hij na het WK afscheid zal nemen van de nationale ploeg. Hij mocht na de rust invallen tegen Nieuw-Zeeland.