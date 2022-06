Verdachte van schietpartij in centrum Brussel opgepakt in Wenen

In Wenen is maandag een 45-jarige verdachte opgepakt voor de schietpartij die zaterdagavond plaatsvond in de omgeving van het Brusselse De Brouckèreplein. Dat melden het Oostenrijkse Vienna Online en VRT Nieuws. Het gaat om een 45-jarige man die op het punt zou hebben gestaan naar Albanië te vluchten. Het Brusselse parket bevestigt voorlopig enkel dat er na de uitvaardiging van een internationaal en Europees aanhoudingsbevel een verdachte werd gearresteerd.

Het schietincident deed zich zaterdagavond omstreeks 20.20 uur voor in de buurt van het De Brouckèreplein. Het 43-jarige slachtoffer kreeg zes kogels in de rug en in de billen en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Zondagvoormiddag was zijn toestand nog steeds zorgwekkend.

Na de schietpartij vaardigde de Brusselse onderzoeksrechter een Europees en internationaal aanhoudingsbevel uit voor een 45-jarige verdachte. Volgens Vienna Online kreeg de Oostenrijkse politie een tip dat die 45-jarige man zich in Wenen bevond. Na intensief onderzoek kon de man dan maandagochtend rond 09.15 uur opgepakt worden in een flatgebouw in de woonwijk Donaustadt. De veertiger zou verrast geweest zijn door de politie-interventie en zou geen tegenstand hebben geboden.

Volgens Het Laatste Nieuws is het slachtoffer van de schietpartij de 43-jarige Enrion H. en werd de man vermoedelijk neergeschoten door een andere Albanese man, Noga K. (44), met wie H. al twintig jaar een vete zou hebben. Noga K. zou in 2000 Aqif H., de vader van Enrion H. vermoord hebben terwijl die in een Albanees ziekenhuis verbleef. Een jaar later vielen Enrion H. en diens broer Geron een café op het Antwerpse Sint-Jansplein binnen waar Noga K. met een vriend zat en openden het vuur. K. raakte zwaargewond maar overleefde de aanslag terwijl zijn vriend overleed.

Of de man die in Wenen werd opgepakt Noga K. is, is vooralsnog onduidelijk.