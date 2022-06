Een bezoek aan de kinesist en de logopedist wordt duurder

Een bezoekje aan de kinesist en de logopedist wordt duurder. De onderhandelingen over de tarieven draaien voor de zorgverleners teleurstellend uit. De Limburgse kinés lopen op eieren in de hoop nog de mutualiteit mee te krijgen. De logopedisten zijn razend en voorspellen dat na een resem sluitingen nu massaal gedeconventioneerd zal worden. Dat wil zeggen dat ze zich niks meer van de met de ziekenkas afgesproken tarieven zullen aantrekken. Logopedie wordt zo tot 15 euro per sessie duurder. Maar het is dat of sluiten, zegt ook An Deroey, logopedist uit Hasselt.