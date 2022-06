Arnaud De Lie verlengt volgende week tot 2024 bij Lotto-Soudal: mondeling akkoord moet enkel nog op papier gezet worden

Lotto-Soudal maakt concreet werk van een contractverlenging voor Arnaud De Lie (20). Er is een mondeling akkoord voor een nieuwe verbintenis tot en met 2024. De Lie stemde in met een verbeterd voorstel en als nu de administratieve molen vlot zijn ding doet, zet hij volgende week, nog voor het BK in Middelkerke zijn krabbel.

Arnaud De Lie is zonder meer de nieuwste sensatie in het peloton. De 20-jarige Ardennees die pas dit jaar de overstap van de beloften maakte, heeft al zes profoverwinningen bij mekaar gekoerst. Alleen Pogacar, Evenepoel, Jakobsen en Kooij doen beter. Van Aert heeft er zelfs eentje minder op de teller staan. Lotto-Soudal ziet dus logischerwijs toekomstmuziek in de bonkige spurter die links en rechts al met Tom Boonen vergeleken wordt. Dat zet het team van de Nationale Loterij nu ook om in een verbeterd contract.

De Lie lag nog vast tot en met volgend jaar, maar staat nu op de drempel van een nieuw contract waarmee hij tot en met 2024 in de kleuren van Lotto-Soudal koerst. CEO John Lelangue moest daarvoor wel goede kaarten op tafel leggen. De Lie die nu nog aan de voorwaarden van een neo-prof koerst, weigerde enkele initiële voorstellen alvorens hij toch instemde met het laatste verbeterde aanbod. Lotto-Soudal wil volgend jaar vooral inzetten op Ewan en De Lie en hoopt daarnaast vooral haar middenveld te versterken.

© BELGA

Philippe Gilbert zet na dit seizoen een punt achter zijn carrière en vorige week gaf ook Tim Wellens aan om in 2023 voor een ander team te kiezen. Dat zorgde voor extra financiële ademruimte bij Lotto-Soudal. Het duwde door voor De Lie, maar verlengt straks ook de contracten van Thomas De Gendt (35) en Sylvain Moniquet (24) tot 2024. Sébastien Grignard (23) wordt beloond ook voor het werk dat hij in dienst van de kopmannen verricht. Hij heeft ook een mondeling akkoord voor een contract tot 2024. Renners als Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Andreas Kron en Steff Cras liggen nog niet vast voor volgend jaar, maar ook met hen staan er nog gesprekken gepland.