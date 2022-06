Yeliz en Dries vangen kittens op: “Het geeft enorm veel voldoening”

Vijf kittens van om en bij de acht weken zitten er momenteel bij het koppel tot ze voldoende groot zijn om definitief geplaatst te worden. “We vangen al ongeveer vijf jaar kittens op van het asiel. Dat geeft ongelooflijk veel voldoening. De kittens zitten bij ons thuis. Nooit in het café. Tenminste niet tot ze voldoende groot zijn om op zoek te gaan naar een definitieve thuis. Dan vind je ze al wel eens in het café.”

En die zoektocht naar het gouden mandje regelen Yeliz en Dries sinds anderhalf jaar zelf. “Wij mogen van het asiel alles zelf regelen. Daarvoor volgen we wel identiek dezelfde stappen als in het asiel. De adoptanten zelf uitzoeken, zorgen dat een katje goed terechtkomt ... Ik vind het heel leuk om te doen”, zegt Yeliz.

Een nieuwe thuis vinden, is voor het koppel kattenliefhebbers momenteel nog geen probleem. “Omdat we hier veel kattenvrienden over de vloer krijgen, is er altijd wel iemand geïnteresseerd. Soms zijn er wachtlijsten en kunnen we ook echt kiezen welke kitten het beste matcht bij welk gezin.” Op die manier plaatst het koppel ruim 20 kittens per jaar voor het asiel. mm

https://www.maukattencafe.com/