Onze tv-tips: een tolk, een actieheld en een pikante filmscène

Basic instinct: seks, spanning en Stone

NPO 2, wo, 23.11u

Exact 30 jaar geleden verscheen deze pikante thriller van Paul Verhoeven. Het werd het kassucces van het jaar, mede door het iconische beeld waarin Sharon Stone haar benen over elkaar kruist om aan agenten te tonen dat ze geen slipje draagt. De film leverde de actrice eeuwige roem op. Al was ze niet blij. Ze zou niet geweten hebben dat haar intieme delen zichtbaar waren, iets wat de regisseur betwist. Deze docu schetst de totstandkoming van deze film. (tove)

Con air

VTM 3, wo, 23.15u

Wie al fan is van de Die hard-films zal ook zijn gading vinden in deze actiethriller. Een beetje hetzelfde principe maar dan op een vliegtuig. Een vette streep geweld zorgt voor vermakelijk entertainment met glansrollen voor John Malkovich als slechterik en Nicolas Cage in de rol van actieheld. Het verhaal start wanneer een gedecoreerde militair voor moord wordt veroordeeld nadat hij zijn vrouw tijdens een dronken mans gevecht probeerde te beschermen. (tove)

The Interpreter

VTM 4, wo, 20.35u

Nicole Kidman en Sean Penn schitteren in deze thriller. Centraal staat Silvia, tolk bij de VN, wiens leven in gevaar komt wanneer ze een gesprek opvangt waarin een Afrikaans staatshoofd met de dood wordt bedreigd. Leuk weetje: dit was de eerste film waarvoor opnames mochten gemaakt worden in het echte VN-gebouw in New York. Een meevaller voor de crew, die de VN-kantoren eerst wilde nabouwen in Toronto. (tove)