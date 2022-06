Belgische producent zonnecrème verweert zich tegen Test Aankoop

Test Aankoop vroeg om de drie Biosolis-producten - SPF 30 sprayversie, SPF 30 lotion en SPF 50+ lotion - uit de rekken te halen. De SPF 30 producten voldoen volgens de consumentenorganisatie zowel niet op het vlak van uv-A als uv B-bescherming (respectievelijk verantwoordelijk voor huidveroudering en zonnebrand). De SPF 50+ lotion schiet volgens Test Aankoop enkel tekort op het vlak van bescherming tegen huidveroudering. Maar via een persbericht bijt het bedrijf achter de producten, Bioholistic-Provera uit het Waals-Brabantse Nijvel, van zich af.

Bioholistic-Provera wil de grootste transparantie aan de dag, klinkt het. “We betwisten met klem de aantijgingen en bevestigen dat onze producten de bescherming vermeld op de verpakking bieden.” Volgens de producent is de bescherming aangetoond via testen in onafhankelijke laboratoria, in navolging van de Europese normen en die van de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA).

Voorts klinkt het dat begin 2022 alle nodige analyses uitgevoerd werden om het product te kunne verkopen. “De resultaten bewijzen dat al onze producten, waaronder die aangehaald door Test Aankoop - een bescherming tegen uv-A en uv-B bieden conform de bescherming vermeld op de verpakking.”

Het bedrijf verwijst daarbij naar de resultaten van de analyses en stelt dat het verschil met de resultaten van de consumentenorganisatie voortvloeit uit een verschillende analysemethode. Biosolis werkt op basis van een “100 procent natuurlijke minerale filter” en zo’n minerale filter werkt anders dan een chemische. Producten met een chemische filter trekken de huid in en absorberen de straling, terwijl die met een minerale filter de huid bedekken en de straling weerkaatsen, klinkt het. Twee “volledig verschillende methodes”, waardoor ook de analysemethode verschillend moet zijn, klinkt het. “Test Aankoop hanteert echter systematisch dezelfde testmethodes voor hun vergelijkende studies, wat we altijd betwist hebben.”