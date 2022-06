Yves Lampaert begint in Baloise Belgium Tour aan belangrijke weken: “Hopen op Tour, mikken op WK én nieuw contract versieren”

Na Parijs-Roubaix ging de stekker er even uit bij Yves Lampaert (31). Een hoogtestage in de Sierra Nevada later, hernam hij met de dubbel Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde. Vandaag start hij alweer in de Baloise Belgium Tour om Jakobsen bij te staan, zelf een goed klassement te rijden én een Tourselectie af te dwingen. Ondertussen moet hij ook nog een contract voor volgend jaar zien te versieren: “Dat is niet nieuw. Elke twee jaar is dat zo.”