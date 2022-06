23 stuks, niemand die in het moderne tennis meer grandslamtoernooien won, zowel bij de mannen als de vrouwen. Sinds ze mama werd in 2017, won ze geen grandslamtoernooi meer. Maar Serena Williams (40) is back, na een jaar afwezigheid keert ze terug naar Wimbledon, het toernooi waar ze voor het laatst speelde.