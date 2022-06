US Open laat Russische en Wit-Russische tennissers wel toe

Russische en Wit-Russische tennissers worden toegelaten op de US Open (29 augustus-11 september). Dat heeft de organisatie dinsdag aangekondigd. Wimbledon (27 juni-10 juli) is bijgevolg het enige grandslamtoernooi dat Russen en Wit-Russen weert in de nasleep van de Russische inval in Oekraïne.