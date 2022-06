Festivals in Werchter willen uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met helft verminderen

De drie grote festivals in Werchter - Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique - willen hun uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met vijftig procent verminderen. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. De festivals stellen een aantal maatregelen voor om het doel te bereiken.

Een belangrijke maatregel zijn de nachttreinen die voor Rock Werchter voorzien worden. Ook in 2019 konden festivalgangers gebruikmaken van nachttreinen. Na afloop van elke festivaldag rijden er vanuit station Leuven twee nachttreinen: een rijdt naar Mechelen/Antwerpen en de andere naar Brussel/Gent-Sint-Pieters. De nachttrein komt aan een vaste kost van 12 euro. De bus van De Lijn van het festivalterrein tot het station in Leuven zit in de prijs begrepen.

Tickethouders voor Rock Werchter kunnen ook nog steeds gratis met de trein heen en terug naar het festival (behalve wie de nachttrein wil nemen). Wie een ticket voor TW Classic of Werchter Boutique heeft, moet wel een vergoeding betalen.

Om de afvalberg te verkleinen, bieden de Werchterse festivals een drankbon aan iedereen die 15 bekers of flesjes op het terrein verzamelt. Tot hiertoe kregen bezoekers een drankbon bij 20 bekers of flesjes.

Eén van de vier podia op Rock Werchter, The Slope, draait daarnaast volledig op groene energie die via energieplatform Bolt voorzien wordt. Bolt is een platform waarop opwekkers van groene stroom en afnemers elkaar kunnen vinden. Voor andere podia of energievoorziening zijn wel nog steeds dieselgeneratoren nodig, al zullen er volgens de organisatie “minder dan ooit” gebruikt worden.