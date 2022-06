Kevin en Dylan Borlée pakken uit met topchrono’s, ook Jonathan Borlée laat goeie tijd noteren bij comeback op 400 meter

Voor Kevin Borlée betekent die 45.12 zijn beste chrono in vier jaar tijd. Het gaat om de tweede Europese jaarprestatie. Zijn persoonlijk record bedraagt 44.56. Voor Dylan Borlée betekent 45.18, de derde Europese jaarprestatie, een dik persoonlijk record. Dat stond op 45.55. Hij plaatst zich voor het EK in München in augustus, waarvoor 45.70 vereist was. Kevin Borlée was al geplaatst voor dat EK. Voor het WK in Eugene in juli is 44.90 vereist.

Jonathan Borlée liep bij zijn eerste 400 meter in drie jaar tijd met 46.00 meteen een stuk harder dan zijn beste chrono in 2019, die toen 46.41 bedroeg. Hij zette dinsdag in Bern zijn snelste chrono neer sinds hij in 2018 naar 44.87 snelde. Zijn nationale record bedraagt 44.43.