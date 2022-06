Rode Duivels met ervaren duo achterin tegen Polen, Eden Hazard en Dries Mertens in steun van Michy Batshuayi

In vergelijking met het elftal dat zaterdag op een 1-1 gelijkspel bleef steken op bezoek bij Wales, heeft bondscoach Roberto Martinez deels noodgedwongen zeven wijzigingen doorgevoerd in zijn basiself voor de uitwedstrijd in Polen, dinsdagavond (20u45) op de vierde speeldag in groep 4 van de A-divisie in de Nations League.

In doel neemt Simon Mignolet zijn plaats terug in, nadat Koen Casteels had overgenomen voor de verplaatsing in Wales. Achterin komen Vertonghen en Alderweireld terug in de ploeg, na rust in Cardiff. Als derde verdediger mag Leander Dendoncker opnieuw opdraven. Op het middenveld is Axel Witsel speelklaar, al verscheen hij wel al drie keer aan de aftrap. Hij krijgt Youri Tielemans naast zich, met Thorgan Hazard en Timothy Castagne op de flanken. Voorin staan Eden Hazard en Dries Mertens in de basis, in steun van diepe spits Michy Batshuayi.

De basiself: Mignolet, Vertonghen, Alderweireld, Dendoncker, T. Hazard, Witsel, Tielemans, Castagne, E. Hazard, Mertens, Batshuayi.

Invallers: Casteels, Sels, Faes, Mechele, Theate, Saelemaekers, Foket, Trossard, Vanaken, De Ketelaere, Januzaj, Openda, Praet.

Geblesseerd: Courtois, Boyata, Denayer, Onana, Lukaku.

Geschorst: niemand.

Afwezig: De Bruyne, Meunier, Carrasco.

De heenwedstrijd in het Koning Boudewijnstadion werd vorige week met 6-1 gewonnen, als reactie na het 1-4 debacle van enkele dagen eerder tegen Nederland. Intussen kwam daar ook een 1-1 gelijkspel in Wales bij, wat maakt dat de Belgen halverwege in deze Nations League niet meteen over adelbrieven beschikken. Met vier op negen delen ze in de groep de tweede plaats met Polen, dat een 2-2 gelijkspel ging afdwingen in Nederland. De achterstand op Nederland bedraagt drie punten.

Van de selectie van 32 spelers die bondscoach Roberto Martinez enkele weken geleden maakte, schieten er vlak voor de slotwedstrijd nog 24 over. Thibaut Courtois en Jason Denayer vielen nog voor de eerste training geblesseerd weg, na het 1-1 gelijkspel van zaterdagavond in Cardiff tegen Wales maakte de bondscoach bekend dat sterkhouder Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco en Thomas Meunier enkele dagen vroeger aan hun vakantie mochten beginnen. Zondagavond werden daar ook nog eens de namen van Dedryck Boyata, Amadou Onana en Romelu Lukaku aan toegevoegd.