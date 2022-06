Bilzen

De hulpdiensten voerden dinsdag in de vroege avond een motorrijder af naar het ziekenhuis. Het slachtoffer had verwondingen opgelopen bij een ongeval op de Riemsterweg in Bilzen. De motard reed tegen een auto die bij een manoeuvre wilde keren in de straat. De man met de tweewieler werd over de motorkap geslingerd en belandde op het dak terecht. ppn