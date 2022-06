Peter Sagan kan weer winnen en is ook weer zichzelf in interview achteraf, inclusief skibril om de nek: “Terugkeren vraagt tijd”

Peter Sagan sprintte naar zijn 18e zege in de Ronde van Zwitserland. De vreugde na afloop aan de finish was groot, in het flashinterview was hij daarentegen weer zijn vlakke zelf. “Of ik opgelucht ben? Het is maar een zege in een rittenkoers”, antwoordde hij verrassend, met zijn skibril van de sponsor ook weer nonchalant om de nek.

Sagan zag de voorbije twee dagen af in de Ronde van Zwitserland en liet het peloton vaak snel rijden bergop. “Zoals ik al zei de voorbije dagen is het niet gemakkelijk om terug te keren op het hoogste niveau na ziekte. Ik heb maanden niet gekoerst door allerlei problemen, vaak dacht ik bij mezelf: ‘wat is er aan de hand?’ Terugkeren vraagt tijd. Ik wachtte al lang op deze zege en ik ben er blij mee, ook voor de ploeg die vandaag heel hard heeft gewerkt.”

Is het dan een opluchting voor hem om voor het eerst in negen maanden nog eens te mogen juichen? “Het is gewoon een zege in een rittenkoers, niet meer dan dat. Ik ben blij.”

Sagan trekt normaal ook naar de Tour. Hij hoopt tegen dan nog stappen vooruit te zetten. “Ik ben blij dat ik terug ben”, reageerde hij. “Maar ik hoop wel nog beter te worden tegen de Tour.”