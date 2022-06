Twaalf jaar cel voor dertiger die zoon en dochter jarenlang verkrachtte en beelden online verspreidde

Een 37-jarige man uit Meulebeke is veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor zeer ernstige feiten van pedofilie. Hij misbruikte en verkrachtte jarenlang zijn eigen zoon en dochter, en verspreidde van zijn dochter beelden op het internet. De man werd in 2016 al veroordeeld voor kinderporno.

Zes jaar geleden werd de man veroordeeld tot een celstraf van vier jaar waarvan de helft met uitstel onder voorwaarden. Eind 2017 begon hij echter al opnieuw. Pas in 2021 kwam het misbruik aan het licht. Zijn partner vond op zijn telefoon verschillende foto’s van naakte minderjarigen. Op één van die naaktfoto’s herkende ze ook hun nu vijfjarig dochtertje. De vrouw verwittigde de politie. Ze had eerder al kinderporno gevonden op zijn computer, maar toen had de man daarover gelogen.

De politie voerde een huiszoeking uit. Op zijn gsm en laptop vonden ze allerlei zeer expliciet kinderpornografisch materiaal, onder andere van zijn eigen dochter. Er was ook een filmpje waarbij hij onder de rok van zijn nichtje filmde. Uit berichten bleek ook dat de beklaagde filmpjes uitwisselde met andere personen.

Schoonzus

Beide kinderen werden verhoord en ook de nu 9-jarige zoon van de beklaagde vertelde over ernstige feiten van seksueel misbruik door zijn vader. Toen de omvang van de feiten duidelijk werd, maakte zijn schoonzus ook gewag van een incident van tien jaar geleden. De beklaagde zou haar toen ze zestien was overtuigd hebben om haar bikini uit te doen om haar te masseren. Die bikini gooide hij daarna weg. Naast de ernstige feiten tegenover zijn kinderen en nichtje, is de man ook veroordeeld voor aanranding van zijn schoonzus tien jaar geleden.

De beklaagde zelf probeerde sommige feiten te minimaliseren, maar sprak in de rechtbank wel zijn spijt uit en vroeg zelf om hulp. De man beseft dat een langdurige opname het enige is wat kan helpen. De gerechtsdeskundige raadde dit ook aan. Uit zijn psychiatrisch verslag bleek dat de man geen geestesstoornis heeft, maar wel een hoog risico vormt voor de samenleving.

Zware celstraf

Daaruit volgt de erg zware strafmaat van twaalf jaar cel. Op het moment van de feiten stond de man immers nog onder voorwaarden van zijn eerdere veroordeling. Hij moet zich ook vijftien jaar ter beschikking houden van het gerecht en mag twintig jaar lang niet met minderjarigen werken.

Aan zijn kinderen moet hij 5.000 euro schadevergoeding betalen - al kan dat bedrag nog oplopen - en aan hun moeder 2.500 euro. Andere schadevergoedingen worden later bepaald.