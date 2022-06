Koreaanse boyband BTS stopt ermee: “Ik heb altijd gedacht dat BTS anders was”

Na negen jaar houdt BTS op met bestaan. Tijdens hun verjaardagsviering FESTA kondigde leider RM (27) aan dat het tijd is om elk hun eigen weg uit te gaan. Ze willen aan hun solocarrières werken en zo “verder groeien”. Die aankondiging ging gepaard met heel wat tranen.

“Ik heb altijd gedacht dat BTS anders was dan andere groepen, maar het probleem met K-pop en het hele systeem is dat ze je geen tijd geven om volwassen te worden”, zei RM “Je moet muziek blijven produceren en iets blijven doen.” Jimin voegde daaraan toe: “We kunnen niet anders dan aan onze fans denken, wat er ook gebeurt, we willen het soort artiesten zijn dat herinnerd wordt door onze fans. Ik denk dat we nu beginnen na te denken over hoe we door onze fans herinnerd willen worden.”

De leden benadrukten wel dat ze niet definitief uit elkaar gaan. Maar ze zeggen ook niet wanneer ze met z’n zevenen opnieuw op het podium zullen kruipen. “Op een dag”, klinkt het.

De aankondiging zal One Direction-fans misschien bekend in de oren klinken. Ook de Britse boyband kondigde in 2015 aan dat ze zich op hun solocarrières gingen focussen, maar niet definitief uit elkaar gingen. Sindsdien kwam er geen reünie meer.

Grammy’s

De Koreaanse boyband, bestaande uit leider RM (27), Jungkook (24), Jin (29), RM (27), V (26), Suga (29), J-Hope (28) en Jimin (26), werd in 2010 opgericht door Big Hit Entertainment en debuteerde in 2013. In eigen land kende de band al vele jaren succes, maar door enkele Engelstalige hits braken ze ook internationaal door. Ze wonnen internationaal verschillende prijzen en waren ook al twee keer genomineerd voor een Grammy. Onlangs waren ze nog te gast bij de Amerikaanse president Joe Biden en eerder mochten ze ook al optreden op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

Het afgelopen jaar waren er al veel geruchten over de toekomst van BTS. In Korea moeten mannen namelijk nog steeds hun militaire dienstplicht vervullen en de leden van BTS zitten bijna allemaal aan de maximale leeftijdsgrens daarvoor.

Laatste album

Velen zagen de (tijdelijke) split dan ook al aankomen. In december 2021 liet Big Hit Entertainment al weten dat de band een korte pauze nam. Er was nood aan rust. Alle zeven leden kwamen enkele maanden later wel terug, want er stond een reeks optredens in de VS op de planning.

Dit keer klinkt het afscheid serieuzer. Afgelopen vrijdag bracht BTS nog hun laatste album Proof uit, een verzameling van hun grootste hits gepaard met onuitgebrachte nummers.

Maar de leden werken ook al langer, en prominenter, aan individuele projecten. Zo bracht Suga, rapper en producer, onlangs een single uit met het Koreaanse muziekicoon Psy en kondigde rapper J-Hope aan dat hij binnenkort als headliner op Lollapalooza zal staan.

