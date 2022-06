Inna (44) en haar dochter Yuliia (16) uit het Oekraïense Kiev verbleven exact drie maanden bij Lucien en Willy in Lanaken. “We hebben dinsdag een traantje gelaten bij het afscheid”, zegt Willy. — © RR

Lanaken

Nu het rustiger is in delen van Oekraïne keren hier en daar Oekraïense vluchtelingen terug naar hun thuisland. Zo ook Inna (44) en haar dochter Yuliia (16) uit Kiev, die drie maanden verbleven bij Lucien en Willy uit Lanaken. “Het afscheid dinsdag was emotioneel”, zegt Willy.