PODCAST. ‘De Pukkelpopstorm’, deel 2: “Toen ik hoorde dat ik verlamd was, wilde ik niet meer leven”

David Boel, die verlamd raakte op Pukkelpop 2011 nadat een lichtmast op zijn hoofd viel, revalideert sinds 2017 bij To Walk Again. — © Raymond Lemmens

Op de eerste avond van Pukkelpop 2011 raast een uiterst krachtige storm over de weide in Kiewit. Naast vijf dodelijke slachtoffers zijn er ook tientallen zwaargewonden. Zoals David Boel (nu 41), die verlamd raakte.

“Ik ging voor de eerste keer naar Pukkelpop, vier dagen met de tent”, vertelt David uit Hamme in deel 2 van ‘De Pukkelpopstorm’. “Het was prachtig weer, en dat was wel aangenaam. Maar donderdagnamiddag kwamen er plots gitzwarte wolken met een paarse kern opzetten. Ik zei nog tegen mijn kameraad: ‘Daar komt iets aan dat niet normaal is.’ Nee, dat verontrustte mij, ik had al een voorgevoel.”

“Hemel was gitzwart”

Het voorgevoel van David blijkt helaas te kloppen, want iets na zes uur ’s avonds breekt de hel los boven de festivalweide. “Het begon te waaien en de hemel werd gitzwart, je kon geen hand voor ogen meer zien. Hagelbollen zo groot als golfballen vielen uit de lucht. Dus gingen wij schuilen in de Proximustent. Ik weet nog dat ik tegen mijn vriend zei: ‘Hier gaan bomen vallen.’ Alsof ik het allemaal kon voorspellen. Vijf minuten later viel er dus echt een boom op de tent, en de dwarsbalk waar de verlichting aan hing, is op mijn hoofd terechtgekomen, met een nekbreuk en een dwarsleasie tot gevolg. Ik kon niets meer bewegen, behalve mijn linker voorarm. Rationeel besefte ik direct: ‘Ik heb hier een verlamming aan overgehouden.’”

“Ik werd gek”

David wordt met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis, en na een 7,5 uur durende operatie volgt een keiharde confrontatie. “Toen de specialisten me vertelden dat ik voor de rest van mijn leven in een rolstoel zou zitten, toen werd het zwart voor mijn ogen, ik werd bijna gek. Toen ik dat verdict hoorde, dacht ik: ‘Nee, dit kan niet meer, ik wil niet meer leven.’”

Desondanks vecht David terug, en enkele jaren na het drama kan hij gaan revalideren bij To Walk Again, het centrum van triatleet Marc Herremans. “Daar heb ik grote sprongen vooruit gemaakt, waardoor ik nu behoorlijk zelfstandig kan leven”, zegt David. “Maar er woedt nog altijd een revolte in mijn hoofd. Ik kan nog steeds niet aanvaarden dat ik in een rolstoel zit, maar die negatieve energie zet ik om in iets positiefs door er altijd voor te blijven gaan.”

