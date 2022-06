PRAKTISCHE GIDS BALOISE BELGIUM TOUR: Wie volgt Remco Evenepoel op in mix van Vlaamse en Waalse klassiekers?

Woensdag start met de Baloise Belgium Tour de belangrijkste rittenkoers in ons land, een nieuwe voorbereidingskoers voor de Ronde van Frankrijk. De eindwinnaar zal over verschillende kwaliteiten moeten beschikken, met ritten in de Vlaamse en Waalse Ardennen, een tijdrit en twee sprintkansen. Het parcours en de belangrijkste deelnemers vindt u hier.

Parcours

Rit 1, woensdag 15 juni: Merelbeke – Maarkedal (165,0 km)

Het startschot van de 91ste Baloise Belgium Tour wordt woensdag gegeven in het Oost-Vlaamse Merelbeke. Al snel duiken de Vlaamse Ardennen op, met passages langs de Leberg, Berendries en Tenbosse. Dan komen de renners op een lokaal circuit terecht, dat ze vier keer afwerken. Daarin moeten ze met Berg Ten Houte, Ellestraat en Fortstraat drie hindernissen over, alvorens te finishen in Maarkedal, waar ook vorig jaar de eerste streep van de vijfdaagse rittenkoers lag.

Start om 13u20, finish tussen 17u14-17u36.

Rit 2, donderdag 16 juni: Beveren – Knokke-Heist (175,6 km)

De tweede etappe kent ook een klassieke aankomst in de Belgische wielerronde. Na een quasi vlak parcours langs de Nederlandse grens, sluiten de renners ook donderdag af met enkele lokale rondes, twee om precies te zijn. Een eerste massasprint staat in de sterren geschreven.

Start om 13u05, finish tussen 17u-17u22.

Rit 3, vrijdag 17 juni: Scherpenheuvel-Zichem – Averbode (11,8 km)

Op de derde dag staat een korte tijdrit van net geen twaalf kilometer op het programma. De renners kunnen aan de start nog snel een kaarsje branden voor een goede rit tegen de klok, want beginnen doen ze aan het bedevaartsoord Scherpenheuvel. De tijdrit is vlak, maar kent in de laatste twee kilometer wel enkele venijnige hindernissen, in de vorm van bochten en verkeersheuvels.

Start om 14u08, finish rond 17u.

Rit 4, zaterdag 18 juni: Durbuy – Durbuy (172,3 km)

De voorlaatste etappe speelt zich helemaal af in de Ardennen, de Waalse deze keer. Dit zou de koninginnenrit van de Baloise Belgium Tour moeten worden. Van bij de start gaat het wegdek omhoog met enkele lokale omlopen van net geen veertig kilometer en zes pittige hellingen: achtereenvolgens krijgen de renners de Côte-Champs des Hêtres, Côte-Petite Somme, Côte de Bende, Côte de Hermanne, Côte Grand Houmart en Mur de Durbuy voorgeschoteld. Vooral drie laatste drie zullen beslissend worden, voor de dagzege en het eindklassement.

Start om 12u40, finish tussen 16u51-17u15.

Rit 5, zondag 19 juni: Gingelom – Beringen (179,9 km)

De afsluitende rit stuurt de renners naar Limburg. Tussen Gingelom en Beringen wordt weer een massasprint verwacht, gezien het redelijk vlakke parcours. Al kunnen enkele rotondes in de vier lokale rondes, de laatste op 800 meter van de finish, voor nervositeit zorgen. De streep ligt getrokken op de Koolmijnlaan in Beringen.

Start om 12u45, finish tussen 16u46-17u08.

Belangrijkste deelnemers

De winnaar van de vorige twee edities is er niet bij. Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) vertoeft momenteel in Zwitserland, waar hij zijn benen voor de Vuelta wil testen. Zijn ploeg vaardigt met Fabio Jakobsen, Yves Lampaert, Florian Sénéchal en Mauro Schmid enkele sterke renners af.

Naast the Wolfpack tekenen er nog zeven WorldTour-ploegen present. Lotto Soudal rekent in de sprint op seizoensrevelatie Arnaud De Lie en maakt met Tim Wellens, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch kans voor de eindzege. Intermarché-Wanty-Gobert hoopt met Quinten Hermans op een goed klassement, Gerben Thijssen is de spurtbom van dienst. BORA-hansgrohe rekent dan weer op snelle man Sam Bennett, maar heeft ook de jonge Belg Jordi Meeus achter de hand. Israel-Premier Tech start met Sep Vanmarcke en Mads Würtz Schmidt als belangrijke pionnen aan de vijfdaagse rittenkoers.

LEES OOK. Lotto Soudal start met klassementsambities in Baloise Belgium Tour

Naast Jakobsen, De Lie, Thijssen en het duo van BORA-hansgrohe zal het in de sprints moeten komen van Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), Max Walscheid (Cofidis) en Alberto Dainese (Team DSM). Mads Pedersen (Trek-Segafredo) kan zowel sprinten, tijdrijden als in de openingsrit een rol van betekenis spelen. Verder is het uitkijken naar Rasmus Tiller (Uno-X), Hugo Hofstetter en Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) en ook Robbe Ghys (Sport Vlaanderen-Baloise). De 25-jarige pistier won vorig jaar de openingsrit, voor Evenepoel.

Met jonkie Thibau Nys en Lars van der Haar (Baloise-Trek Lions), Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) tekenen ook enkele ijzersterke veldrijders present.

Waar kan ik het volgen?

De Baloise Belgium Tour is elke dag van start tot finish te volgen op www.sportwereld.be, de finale kan je live bekijken op Eén.

De laatste tien winnaars:

2021: Remco Evenepoel (BEL)

2020: Niet verreden door corona

2019: Remco Evenepoel (BEL)

2018: Jens Keukeleire (BEL)

2017: Jens Keukeleire (BEL)

2016: Dries Devenyns (BEL)

2015: Greg Van Avermaet (BEL)

2014: Tony Martin (DUI)

2013: Tony Martin (DUI)

2012: Tony Martin (DUI)