Baloise Belgium Tour blijft verder inzetten op veiligheid met nieuwe ‘SafeTurns’

Veiligheid is een gegeven dat de Baloise Belgium Tour hoog in het vaandel draagt. Vanaf morgen/woensdag pakt de organisatie uit met de zogenaamde ‘SafeTurns’. Dat zijn obstakels die op het trottoir geplaatst worden om zo de renners te ontmoedigen om eventueel het voet- of fietspad te nemen, wat verboden is. In 2017 werd Dries De Bondt uit de Baloise Belgium Tour gezet nadat hij, volgens de wedstrijdjury, in de openingsetappe gebruikmaakte van het voetpad naast de weg.

“Bij ons is de prioriteit nummer 1 de veiligheid”, verduidelijkt Christophe Impens van Golazo dinsdag op een persmoment in Merelbeke, waar de Ronde van België woensdag start. “Wij zijn dan gaan nadenken wat er nog ontbreekt in het veiligheidsgamma binnen het wielrennen. We zien de laatste tijd opnieuw veel renners die gebruik maken van het trottoir of fietspaden die afgescheiden zijn van de rijweg. Dat is niet alleen verboden maar vooral zeer gevaarlijk voor de renner in kwestie en/of de toeschouwers langs de kant.”

“Zo zijn we op de SafeTurns gekomen: twee buizen, uit PVC met een veer aan de onderkant, voorzien van een publiciteitsvlag zoals in het skiën ook wel te zien is. Dit obstakel moet de renners ontraden om stukken van het parcours af te snijden of om voet- of fietspaden te gebruiken. Mocht er toch een renner in aanraking komen met zo’n SafeTurn dan veert het geheel mee en zal de impact bijzonder klein zijn.”

“Bovendien kunnen deze SafeTurns verankerd worden in de grond. Wij kunnen geen nadarafsluiting zetten langsheen het hele parcours. De SafeTurn zorgt ervoor dat de renners hun bochten verplicht veilig nemen. En natuurlijk blijven ook de andere veiligheidsmaatregelen zoals de Totems en andere signaal gevende elementen, al dan niet met geluid, behouden en werden die in aantal uitgebreid”, besloot Christophe Impens.