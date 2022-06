Baloise Belgium Tour start woensdag met heel wat kanshebbers op de eindzege: “Zonder Remco zal het spannend worden”

© BELGA

Victor Campenaerts (Lotto-Soudal): “Ik ga voor klassement en Wellens is gevaarlijkste concurrent”

Victor Campenaerts (30) won in 2019 al een rit in de Baloise Belgium Tour. Zijn laatste zege dateert intussen van meer dan een jaar geleden toen hij erg knap de 15de etappe van de Giro op zijn naam schreef. In Merelbeke start hij deze keer met uitgesproken klassementsambities. “Door de afwezigheid van Remco Evenepoel zal het dit jaar spannender zijn”, zegt Campenaerts. “Ik ga absoluut voor een goed klassement. Ik heb weer wat aan mijn tijdrijden gewerkt en zit opnieuw op de fiets waar ik mijn laatste tijdrit mee wist te winnen (in de Tirreno-Adriatico van 2019 red.). Ik ben gemotiveerd voor die proef tegen de chrono, ook al omdat Yves Lampaert meedoet. (grijnst) Ik zie het niet als een test voor het BK van volgende week, maar meer als een wedstrijd op zich.”

Het grootste gevaar verwacht Campenaerts uit eigen hoek. “De voornaamste concurrent? Tim Wellens. Waarom? Omdat ik achter hem niet mag rijden. (grijnst) Ik denk dat we met de ploeg wel over genoeg sterke renners beschikken om de wedstrijd een beetje te bepalen. Daarnaast zal Mads Pedersen zeker iemand zijn om in de gaten te houden.”

© BELGA

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix): “Vooral kansen in eerste rit”

Dries De Bondt (30) boekte in de afgelopen Giro de grootste overwinning uit zijn carrière. Hij heeft nu net als Lampaert en Campenaerts ook een ritzege in een grote ronde op zijn palmares. “Veel heeft dat niet veranderd. Ik denk dat in de ploeg iedereen eens is wakker geschud dat mijn killerinstinct niet dood is. Het was geleden van het BK (in Anzegem in 2020 red.) dat ik nog eens had gewonnen en ik was eigenlijk zelf een beetje gepikeerd daardoor, maar nu heb ik getoond dat ze nog altijd op mij kunnen rekenen. Ik zie het eerder als een bevestiging van mijn status dan als een verbetering of verhoging ervan. Ik heb nog eens getoond dat ik in koersen zoals deze Baloise Belgium Tour als speerpunt kan optreden en het kopmanschap kan delen.”

De Bondt lijkt vooral zijn pijlen op de eerste etappe te richten. “Daar liggen voor mij de beste kansen. Daarnaast starten we met een heel uitgebalanceerde ploeg waarmee we in elke rit kunnen scoren. Jasper kan zowel in de tijdrit als in de sprintetappes uitpakken. Oscar (Riesebeek red.) en ik kunnen morgen onze kans gaan en zaterdag is het bij ons aan Gianni (Vermeersch red.).”

© BELGA

Yves Lampaert (Quick-Step – Alpha Vinyl): “Hopelijk overleef ik in Durbuy”

Yves Lampaert ziet alvast één positief kantje aan het feit dat Remco Evenepoel dit jaar niet in de selectie voor de Baloise Belgium Tour zit. “Zo kan ik alvast niet opnieuw tweede eindigen achter hem”, grijnst Lampaert. “Het zal nu iets dichter bij mekaar zitten, maar volgens mij gaat de rit in de Ardennen de doorslag geven. Ik heb die al verkend en ze is best pittig. Hopelijk kan ik daar overleven. Dat is het plan. Geen tijd verliezen in de eerste rit, een beetje voorsprong pakken in de tijdrit en daarna in de Ardennen stand houden. Hopelijk volstaat dat om een goed klassement te rijden.”

Lampaert verwacht dat Mads Pedersen één van de te kloppen renners wordt. “Dit moet hem helemaal liggen. Hij kan die eerste rit zeker aan, de tijdrit is ook iets voor hem en die aankomst bergop in Durbuy past hem ook. Hij zal één van de te duchten tegenstanders worden.”

Baloise Belgium Tour: praktisch

Wanneer?

15-19 juni

Waar kan ik het volgen?

Live op Sporza, RTBf, Europsport en www.sportwereld.be.

Wie volgt Evenepoel op?

Deze Baloise Belgium Tour heeft voor ieder wat wils. Op dag één komen de liefhebbers van het Vlaamse werk aan hun trekken met 16 hellingen tussen Merelbeke en Maarkedal. De tweede etappe met aankomst in Knokke-Heist lijkt er eentje voor de sprinters. Op de derde dag is het aan de tijdritspecialisten, maar ook aan de krachtpatsers want de tijdrit van 12 km naar Averbode is overwegend vlak. Zaterdag staan er maar liefst 21 hellingen op het menu in en rond Durbuy. Zondag sluit het peloton af in Beringen, waar opnieuw de sprinters aan het woord lijken te komen.

Remco Evenepoel is na eindzeges in de twee vorige edities, deze keer niet van de partij. Dat betekent dat de strijd voor eindwinst open ligt. Met Lampaert staat de tweede van vorig jaar wel aan de start. De tandem Campenaerts – Wellens moet ook een gooi kunnen doen naar eindwinst. Quinten Hermans, Mauro Schmid en Mads Pedersen behoren tot de outsiders. In de sprints is het uitkijken of Arnaud De Lie na Cavendish, Bennett en Nizzolo ook de maat kan nemen van Fabio Jakobsen. Thibau Nys krijgt ook opnieuw de kans om zich met een sterk peloton te meten.

Rittenschema:

Woensdag 15 juni: Merelbeke - Maarkedal (169,9 km), donderdag 16 juni: Beveren – Knokke-Heist (178,9 km), vrijdag 17 juni: Scherpenheuvel-Zichem - Averbode (tijdrit - 11,8 km), zaterdag 18 juni: Durbuy – Durbuy (175,2 km), zondag 19 juni: Gingelom – Beringen (182,1 km).

Ploegen:

Quick-Step Alpha Vinyl (Jakobsen, Lampaert, Schmid, Sénéchal); Lotto Soudal (Campenaerts, De Lie, Vermeersch, Wellens), Intermarché-Wanty-Goubert (Bystrom, Hermans, Thijssen, Van der Hoorn); Bora – hansgrohe (Bennett, Meeus, Van Poppel); Trek – Segafredo (Pedersen, Theuns, Kirsch); Israel – Premier Tech (Vanmarcke, Boivin, Van Asbroeck); Team DSM (Degenkolb, Dainese); Cofidis (Allegaert, Wallays); Alpecin-Fenix (De Bondt, Planckaert, Riesebeek, Philipsen, Vermeersch); Arkéa – Samsic (Capiot, Hofstetter); B&B Hotels (Debusschere, Lecroq); Uno-X (Tiller); Sport Vlaanderen – Baloise (Bonneu, Herregodts, Weemaes); Bingoal-Pauwels Sauzen (Livyns, Robeet); Baloise – Trek Lions (Nys); Pauwels Sauzen – Bingoal (Sweeck, Iserbyt, Vanthourenhout).

Laatste winnaars:

2021: Remco Evenepoel (Bel), 2019: Remco Evenepoel (Bel), 2018: Jens Keukeleire (Bel), 2017: Jens Keukeleire (Bel), 2016: Dries Devenyns 2015: Greg Van Avermaet (Bel), 2014: Tony Martin (Dui), 2013: Tony Martin (Dui), 2012: Tony Martin (Dui), 2011: Philippe Gilbert (Bel).