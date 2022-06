In het heringerichte Mottepark is er opnieuw water, zijn er banken voorzien en een steiger waarop activiteiten mogelijk zijn. — © FrPe

Hoeselt

Hoeselt stelt woensdagavond de plannen voor van het langverwachte Mottepark. “Nog voor eind 2024 hopen we alle gronden te verwerven. En dan zullen we er in de nieuwe fusiegemeente op aandringen dat dit Hoeseltse park er komt”, zegt schepen Yves Croux (VLD+).