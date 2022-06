VRT heeft bouwvergunning voor nieuw omroepgebouw binnen

De bouwvergunning voor het nieuwe omroepgebouw voor de VRT op de site van het Mediapark aan de Reyerslaan in Brussel is in orde. Het nieuwe gebouw van de openbare omroep wordt een horizontaal gebouw met maar vier verdiepingen. Het wordt geïntegreerd in de natuurlijke omgeving van het bos op de Reyerssite. Dat meldt VRT NWS dinsdagavond.