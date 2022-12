Tegenpolen Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts kijken elkaar recht in de ogen op WK darts: “Kim is nog altijd mijn voorbeeld”

Darten in teams en de kleuren van je land. Het komt maar één keer per jaar voor, op de World Cup. België heeft er een uitstekende reputatie in opgebouwd, maar de trofee winnen lukte nog nooit. Daarin wilden Dimitri Van den Bergh (28) en Kim Huybrechts (37) dit jaar verandering brengen, zonder succes. Nu spelen ze tegen elkaar op het WK darts: “In mijn eerste matchen tegen Kim heb ik een pak slaag gekregen, maar zo leer je het.”