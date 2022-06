Wereldkampioen Julian Alaphilippe op startlijst van het Frans kampioenschap, maar geen Pinot en Bardet

Julian Alaphilippe heeft zich ingeschreven voor het Frans kampioenschap van 26 juni in Cholet. Wat niet betekent dat hij automatisch meedoet, maar dat de kans bestaat dat de wereldkampioen er aan de start staat.

Begin volgende week wordt er in principe beslist over zijn deelname aan de Tour de France. Sinds zijn val in Luik-Bastenaken-Luik, waar hij o.a. het schouderblad brak en wat ribben en een klaplong opliep, reed de tweevoudige wereldkampioen nog geen koers. Hij zat de voorbije weken wel op hoogtestage met de ploeg van Quick-Step Alpha Vinyl op de Sierra Nevada in Andalusië. Met Alaphilippe staan ook Florian Sénéchal en de uittredende Franse kampioen Rémi Cavagna op de inschrijvingslijst. In Cholet is Arnaud Démare dé grote favoriet.

Wel zeker is dat Thibaut Pinot en Romain Bardet er niet bij zijn. De twee bereiden zich voor op de Tour. Eerstgenoemde in Zwitserland terwijl de kopman van Team DSM na de Giro, waar hij ziek uitviel, zich in Tignes klaarstoomt voor een zoveelste grand boucle.

In Frankrijk geldt geen deelnameplicht aan het wegkampioenschap voor profs. In ons land is dit wél het geval. In Nederland daarentegen ook niet. Daar blijven veel toppers weg van de titelstrijd op de VAM-berg, zoals Mathieu van der Poel bijvoorbeeld. Dylan Groenwegen is er dan weer wél bij.

