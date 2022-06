Als we weerkundigen mogen geloven, flirt het kwik de komende dagen met 35 graden Celsius. Zo’n zwoel zomerweer is fijn als je terrasjes wilt afschuimen, maar ronduit vervelend als je veel zweet. Met deze tips van dermatologen hef je het glas zonder dat je gezelschap de neus optrekt of zicht heeft op twee gigantische okselvijvers.