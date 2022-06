Oekraïne onderzoekt nieuw ontdekt massagraf met zeven lichamen

In Oekraïne zijn de autoriteiten volop bezig met het onderzoeken van een nieuw ontdekt massagraf in de buurt van Bucha, een voorstad van Kiev. In het graf werden zeven lichamen gevonden, allemaal burgers met hun handen achter de rug vastgebonden.

De lichamen hebben ook schotwonden. Eerder in april werd er in de buurt van Bucha een massagraf gevonden met 116 lichamen. In totaal werden er in de regio rond Kiev al 1.316 lichamen gevonden, sinds de Russen er vertrokken. Volgens Rusland zijn de massagraven in Bucha “een verzinsel” van de Oekraïense autoriteiten.

