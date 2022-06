Elise Mertens gaat meteen onderuit in de eerste ronde op WTA Birmingham

Elise Mertens (WTA 30) is er dinsdag niet in geslaagd zich te plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-grastoernooi in het Engelse Birmingham.

De Limburgse, het vierde reekshoofd, verloor in drie sets van de Amerikaanse qualifier Catherine McNally (WTA 197). Het werd 3-6, 6-4 en 7-5 na 2 uur en 34 minuten. De 26-jarige Mertens had de 20-jarige McNally eerder verslagen op de US Open van 2020 en het toernooi van Cincinnati in 2019.

In de achtste finales staat McNally tegenover de Kroatische Donna Vekic (WTA 92). Die schakelde in de eerste ronde in een duel tussen twee qualifiers de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 122) uit met twee keer 6-4.

In het dubbeltoernooi vormt Elise Mertens het eerste reekshoofd met de Chinese Zhang Shuai. Ze openen tegen de Amerikanen Catherine Harrison en Sabrina Santamaria.