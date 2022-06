GESPOT in Dilsen-Stokkem. Rosalie uit Leut: “Deze sneakers kreeg ik van oma, ik ben er nog steeds heel blij mee”

Mijn stijl: “Ik hou van kleurrijke basics. Er is voor de rest vooral niet teveel over nagedacht.”

Succesaankoopje: “Deze Diadora sneakers, ze maken elke outfit minder saai. Ik kreeg ze van oma voor Kerst en ben er nog steeds heel blij mee.”

Niet in mijn kast: “Skinny jeans.”

Guilty pleasure: “Kleurrijke rokjes met bloemetjes of leuke patroontjes. Ik heb er zeker een stuk of twintig.”

Accessoires belangrijk? “Ja, kleurrijke armbandjes en kettinkjes. Je zal me zelden of nooit met een handtas zien. Ik hou dat niet graag vast en het past nooit bij mijn outfit. Mijn geld zit in mijn gsm-hoesje of bij vriendinnen in hun handtas.” (lacht)

Mijn stijlicoon: “Mijn zus, mijn mama en mijn beste vriendin Imke.”

Favoriete labels: “Ik kijk niet naar het merk. Ik shop wel liever in de kleine boetiekjes dan in grote ketens omdat iedereen met kleren van ketens rondloopt.”

Favoriete shoppingstad: “Napels, Milaan en Antwerpen.”

© Anja Blevi

De outfit van Rosalie

Jurk Vic Bee, souvenir uit Napels

Sneakers Diadora

Blauwe ketting Veritas

Armbandjes My Jewellery