Sint-Lambertuskoor sluit het werkjaar af in Oudsbergen

"Na enkele jaren niet mogen zingen of feesten, hebben we dit jaar toch langzaam de schade kunnen inhalen", zo klinkt het. "Onze leden zijn weer trouw op post op de repetities en ook om een begrafenisdienst of een eucharistieviering op te luisteren. Tijd dus om weer eens een lekker ontbijt/brunch te organiseren, om zo langzaam ons werkjaar af te sluiten. Niet dat we twee maanden gaan stilzitten, want einde juni verzorgen we de eucharistieviering en ook in juli zingen we in Wiemesmeer, net zoals we de viering op 15 augustus zullen opluisteren."