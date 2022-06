Vroedvrouw Linda gaat op pensioen bij Wit-Gele Kruis

Na een jarenlange loopbaan als vroedvrouw, eerst in het Salvatorziekenhuis in Hasselt, daarna als vroedvrouw bij het Wit-Gele Kruis, heeft Linda op 31 mei haar laatste dag gewerkt. Haar collega's werden samen met familie, vrienden en ex-collega's bij Linda thuis uitgenodigd voor een lekkere receptie. De champagne vloeide rijkelijk en daarna stond een heerlijke barbecue op het menu. De echtgenoot van een collega had een reuzen-ooievaar in ijzer en staal gemaakt, hieraan werden meer dan 80 wensen en bedankjes voor Linda gehangen.