Ferm Kinderopvang viert 42-jarig bestaan

In 2020 mocht de Dienst voor Onthaalouders van Ferm Kinderopvang in Beringen 40 kaarsjes uitblazen. Helaas stak de covid-pandemie daar een stokje voor. Nu, twee jaar later, grijpt de dienst zijn kans en viert het zijn 40- plus tweejarig bestaan.

Dat vierde de dienst natuurlijk niet alleen. Ze nodigden alle actieve onthaalouders uit om mee te genieten. Want zonder hen, natuurlijk geen kinderopvang. Op 15 mei genoot de dienst samen met de onthaalouders van een heerlijk ontbijt in Het Landerhuys in Koersel. De koffie vloeide en er werd eindelijk gezellig bijgepraat na de voorbije coronajaren. “Samen nog eens echte ‘collega’s’ zijn, dat deed deugd voor ieder van ons”, zegt dienstverantwoordelijke Jill Cornelis. Is het onthaalouderschap misschien ook wel iets voor jou? Schrijf je dan in voor een vrijblijvende infosessie via samenferm.be/kinderopvang/infosessies.