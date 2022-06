Lizzo past tekst van nieuwe single aan na kritiek

In haar nieuwe single Grrrls zingt Lizzo het volgende: “Hold my bag, bitch, hold my bag / Do you see this shit? I’ma spaz.” ‘Spaz’ zoals Lizzo het wellicht bedoelt, is straattaal voor iemand die een kort lontje heeft en nogal gek doet als hij of zij kwaad is. Maar het wordt ook als scheldwoord gebruikt tegen mensen die last hebben van spasticiteit, bijvoorbeeld mensen met een hersenverlamming. Veel mensen reageerden dan ook vol ongeloof op de lyrics van het nieuwe nummer en de zangeres kreeg bakken kritiek.

Maar nu laat Lizzo op sociale media weten dat er een nieuwe versie van het nummer beschikbaar is. “Het is onder mijn aandacht gebracht dat er een schadelijk woord in mijn nieuwe lied “GRRRLS” zit. Laat me één ding duidelijk maken: ik wil nooit denigrerende taal promoten. Als dikke zwarte vrouw in Amerika, zijn er veel kwetsende woorden tegen mij gebruikt, dus ik begrijp de kracht die woorden kunnen hebben (opzettelijk of in mijn geval onopzettelijk). Ik ben er trots op te kunnen zeggen dat er een nieuwe versie van “GRRRLS” is met een verandering in de tekst. Dit is het resultaat van mijn luisteren en actie ondernemen. Als een invloedrijke artiest ben ik toegewijd om deel uit te maken van de verandering die ik in de wereld heb willen zien.”

(sgg, gjs)