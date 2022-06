Truiense kinderen leren alles over kersen in hoogstamboomgaard

Na twee jaar coronaonderbreking kon de ‘Kersenboomdroom’ van vzw In Horto Cerasorum afgelopen maand eindelijk weer doorgaan. Zo brachten de leerlingen van de derde graad in het lager onderwijs een bezoek aan een van de laatste kersenhoogstamboomgaarden van de stad.

Met het project Kersenboomdroom wil de vzw In Horto Cerasorum het hoogstamverhaal nieuw leven inblazen via schoolkinderen. “Wij willen dat onze jeugd het historisch verleden van de fruitstreek leert kennen”, zegt Jos Duchateau, een van de bezielers van het project. “De schooldirecties reageerden meteen enthousiast op ons initiatief en stuurden hun leerlingen op uitstap naar de kersenboomgaard in de Boomgaardenstraat in Sint-Truiden. De leerlingen van basisschool de Zonnebloem uit Wilderen kwamen zelfs met de fiets.”

Kersenziekten

Bij aankomst aan de boomgaard werden de leerlingen opgewacht door een team van ervaringsdeskundigen. Zij brachten de kinderen de waarde en het belang van de hoogstamboomgaarden bij. Zo vernamen de kids hoe belangrijk de boomgaard is voor verschillende organismen en dat het een slaap- en broedplaats is voor heel wat vogels en dieren. Ook leerden ze over kersenziekten, de fruitpluk en de fruitveiling.

Als afsluiter keken de leerlingen naar de toneelopvoering Het verhaal van twee fruitbomen,een toneeltje over de klimaatproblematiek door Chris Mathijs. Het boomgaardenbezoek werd afgesloten met een appelsapje en een appel. De kinderen van juf Sofie uit de Sint-Ritaschool vonden het een leerrijke voormiddag. “We zijn echt wel nieuwe dingen te weten gekomen over de boomgaard, de soorten vogels en de dieren die de fruitboer helpen”, klinkt het. (jcr)

Meer info: In Horto Cerasorum vzw - bert@inhortocerasorum.be - 0475. 201707