België is één van de landen waar het gebruik van crack, de kristallijne vorm van cocaïne die gerookt of geïnjecteerd wordt, toeneemt. — © Shutterstock

Hasselt

De verstoring die Covid-19 heeft gehad op de drugsmarkt in Europa is vandaag helemaal uitgevlakt. Zowel het aanbod als het gebruik zitten weer op het niveau van voor de pandemie. Wat cocaïne betreft, pieken de cijfers zelfs boven dat niveau. Er zijn zorgen over het gebruik van de erg verslavende crack. Dat neemt toe bij kwetsbare mensen, vooral in België.