Kremlin furieus door Pools voorstel: “Als het Westen nucleaire raketten geeft aan Oekraïne, zal Europa ophouden te bestaan”

Dat het conflict in Oekraïne niet mag uitmonden in een nucleaire oorlog, daar waren de wereldleiders het bij het begin van het conflict al over eens. Maar nu de Poolse ex-minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Redoslaw Sikorski in een interview toch eens de knuppel in het hoenderhok heeft gegooid door te stellen dat de levering van kernwapens aan Oekraïne gerechtvaardigd zou zijn, heeft Rusland furieus gereageerd. Moskou waarschuwt ook voor de verstrekkende gevolgen voor Europa.