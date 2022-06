Mauro Pawlowski wordt opnieuw vast lid van dEUS

“Ik vroeg me steeds vaker af: is dit nog wel iets voor mij?" Met die woorden nam Mauro Pawlowski in 2016 afscheid van dEUS. Op dat moment had de gitarist er twaalf jaar dienst op zitten bij de rockband rond Tom Barman. Pawlowski begon het moeilijk te krijgen met het vele toeren en wou ook werken aan een eigen album. Hij werd uitgewuifd met een afscheidsconcert in de Lotto Arena.

Zijn vervanger werd Bruno De Groote, een gitarist met roots in blues en jazz. Maar in 2020 werd De Groote getroffen door een beroerte en verliet hij noodgedwongen de band. Sindsdien valt Pawlowski opnieuw regelmatig in als gitarist, waaronder afgelopen weekend op het Nederlandse festival Best Kept Secret. Die interimjob wordt nu opnieuw een vaste functie, kondigde Barman aan tijdens een concert in Athene.

Daarmee is de langst lopende bezetting van dEUS – een band die altijd al bekend stond om zijn vele personeelswissels – opnieuw bijeen. Naast Barman en Pawlowski spelen ook Klaas Janzoons, Alan Gevaert en Stephane Misseghers in de band. dEUS kondigde ook een nieuw album aan voor volgend voorjaar. Dat wordt de eerste studioplaat sinds 2012, en zowel Pawlowski als De Groote zullen erop te horen zijn.

In eigen land speelt dEUS de komende maanden nog onder meer op Live is Live (17/6), Rock Zottegem (9/7) en Rock Herk (16/7).